Манчестер Юнайтед готовий розглянути будь-які пропозиції щодо трансферу Антоні Марсьяля, повідомляє The Sun.

"Це футболіст атаки в найкращих традиціях Манчестер Юнайтед": Сульшер очікує на розквіт Санчо

Для 25-річного француза не можуть знайти місця у команді Сульшера після придбання Джейдона Санчо. Тоттенхем проявляв інтерес до Антоні, але "шпори" і близько не готові задовольняти фінансові апетити нападника, який в МЮ заробляє близько 300 тисяч євро на тиждень.

У минулому сезоні АПЛ Марсьяль провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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