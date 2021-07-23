"Джейдон уособлює той тип гравця, якого я хотів взяти у команду. Це футболіст атаки в найкращих традиціях Манчестер Юнайтед. Він стане частиною команди на довгі роки. З нетерпінням чекаємо можливості побачити, як він розквітне.

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Його статистика голів і передач говорить за себе. Джейдон додасть нам фантастичної швидкості, гольового чуття і креативу. Олд Траффорд дасть Санчо платформу для реалізації таланту і виступів на найвищому рівні. Для свого віку Джейдон вже досягнув чимало і проявив мужність, вирушивши за кордон, щоб показати себе", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, до трансферу в Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо виступав за Борусію протягом останніх 4-х сезонів. За "червоних дияволів" 22-річний вінгер гратиме під 25 номером.

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