Манчестер Юнайтед готов рассмотреть любые предложения по трансферу Антони Марсьяля, сообщает The Sun.

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Для 25-летнего француза не могут найти места в команде Сульшера после приобретения Джейдона Санчо. Тоттенхэм проявлял интерес к Антони, но "шпоры" и близко не готовы удовлетворять финансовые аппетиты нападающего, который в МЮ зарабатывает около 300 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне АПЛ Марсьяль провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами и тремя ассистами.

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