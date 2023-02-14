Манчестер Юнайтед в пошуках посилення атаки звернув свою увагу на молодого нападника Габріеле Б’янкері, який наразі виступає за молодіжну команду Кардіфф Сіті.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, "червоні дияволи" запропонували 4-річний професіональний контракт молодому гравцю. Наразі Манчестер Юнайтед чекає схвалення від ФІФА, щоб остаточно завершити угоду.

Габріеле Б’янкері забив 17 голів за свою команду. На міжнародному рівні він має право представляти Уельс, Англію і Італію.

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