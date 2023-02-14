Хавбек Баварії Марсель Забітцер перейшов взимку у Манчестер Юнайтед. Півзахисник роздумує над тим, щоб залишитися в Англії.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання хавбека Баварії

"Наразі це оренда, це все, що я можу сказати. Мені подобається в Манчестер Юнайтед, я почуваюся тут дуже добре. Я в захваті від команди й атмосфери на Олд Траффорд. Подивимося, що станеться влітку. Я готовий до всього. Тренер багато розмовляє зі мною. Я отримую задоволення від тактики і гри. Ми хороша команда", – цитує Забітцера Mirror.

Нагадаємо, що Забітцер перейшов у Манчестер Юнайтед на правах оренди без права викупу до кінця поточного сезону. Він встиг зіграти у трьох матчах АПЛ.

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