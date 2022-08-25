Словацький голкіпер Мартін Дубравка отримав варіант з переходом в МЮ.

Манчестер Юнайтед веде переговори з Ньюкаслом щодо трансферу Мартіна Дубравки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Манкуніанці пропонують оренду на сезон з подальшим правом викупу. Сума компенсації складе близько 5 мільйонів фунтів.

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Таким чином Манчестер Юнайтед хоче створити конкуренцію Де Хеа. Раніше "дияволи" не зуміли підписати Зоммера та Траппа з Бундесліги.

Дубравка зацікавлений у трансфері, адже програв конкуренцію Поупу та засів у запас Ньюкасла на початку сезону.