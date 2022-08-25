Манчестер Юнайтед хоче підписати резервіста Ньюкасла
13:31 - Читать на русском
Словацький голкіпер Мартін Дубравка отримав варіант з переходом в МЮ.
Манчестер Юнайтед веде переговори з Ньюкаслом щодо трансферу Мартіна Дубравки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Манкуніанці пропонують оренду на сезон з подальшим правом викупу. Сума компенсації складе близько 5 мільйонів фунтів.
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Таким чином Манчестер Юнайтед хоче створити конкуренцію Де Хеа. Раніше "дияволи" не зуміли підписати Зоммера та Траппа з Бундесліги.
Дубравка зацікавлений у трансфері, адже програв конкуренцію Поупу та засів у запас Ньюкасла на початку сезону.
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