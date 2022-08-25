Манчестер Юнайтед хочет подписать резервиста Ньюкасла
13:36 - Читати українською
Словацкий голкипер Мартин Дубравко получил вариант с переходом в МЮ.
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Ньюкаслом по трансферу Мартина Дубравки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Манкунианцы предлагают аренду на сезон с последующим правом выкупа. Сумма компенсации составит около 5 миллионов фунтов.
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Таким образом, Манчестер Юнайтед хочет создать конкуренцию Де Хеа. Ранее "дьяволы" не сумели подписать Зоммера и Траппа из Бундеслиги.
Дубравка заинтересован в трансфере, потому что проиграл конкуренцию Поупу и засел в запас Ньюкасла в начале сезона.
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