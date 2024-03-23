"Червоні дияволи" влітку будуть одними з головних претендентів на Тосіна Адарабьойо, стверджує HITC.

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Захисник не поспішає підписувати новий контракт з Фулхемом і може стати вільним агентом. 26-річний Адарабьойо – уродженець Манчестера та вихованець Сіті, проте закріпитися в першій команді "містян" не зміг (всього 8 матчів). Юнайтед не буде зважати на минуле гравця, якщо з'явиться можливість безкоштовно отримати підсилення в центр захисту.

Щоправда, "дияволам" слід готуватися до серйозної конкуренції. У черзі за Адарабьойо також стоять Ліверпуль та клуби українців (Арсенал, Евертон).

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