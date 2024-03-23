Манчестер Юнайтед в своей трансферной политике обходится без клубных предубеждений.

“Красные дьяволы” летом будут одними из главных претендентов на Тосина Адарабьойо, утверждает HITC.

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Защитник не спешит подписывать новый контракт с Фулхэмом и может стать свободным агентом. 26-летний Адарабьойо – уроженец Манчестера и воспитанник Сити, однако закрепиться в первой команде "горожан" не смог (всего 8 матчей). Юнайтед не будет обращать внимание на прошлое игрока, если появится возможность бесплатно получить усиление в центр защиты.

Правда, "дьяволам" следует готовиться к серьезной конкуренции. В очереди за Адарабьойо также стоят Ливерпуль и клубы украинцев (Арсенал, Эвертон).

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