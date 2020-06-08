Манчестер Юнайтед готує солідну пропозицію для зірки Аякса

Манчестер Юнайтед прагне матеріалізувати свій інтерес до Донні ван де Беека – манкуніанці готують конкретну пропозицію.

Манчестер Юнайтед готує першу пропозицію по Донні ван де Бееку, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що манкуніанці пропонують 40 млн євро за юного нідерландця. Також у послугах хавбека зацікавлений мадридський Реал.

До слова, у нинішньому сезоні Донні ван де Беек провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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