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Манчестер Юнайтед готовит солидное предложение для звезды Аякса

16:18 53 Читати українською
Манчестер Юнайтед готовит солидное предложение для звезды Аякса
Донни ван де Беек / Reuters

Манчестер Юнайтед стремится материализовать свой интерес к Донни ван де Бееку – манкунианцы готовят конкретное предложение.

Манчестер Юнайтед готовит первое предложение по Донни ван де Бееку, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Аякс пообещал отпустить трех лидеров уже этим летом – никаких скидок не будет

Отмечается, что манкунианцы предлагают 40 млн евро за юного нидерландца. Также в услугах хавбека заинтересован мадридский Реал.

К слову, в нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Трансферы Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Донни ван де Беек Донни ван де Беек Трансферы Манчестер Юнайтед
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