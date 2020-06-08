Манчестер Юнайтед готовит солидное предложение для звезды Аякса

Манчестер Юнайтед стремится материализовать свой интерес к Донни ван де Бееку – манкунианцы готовят конкретное предложение.

Манчестер Юнайтед готовит первое предложение по Донни ван де Бееку, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что манкунианцы предлагают 40 млн евро за юного нидерландца. Также в услугах хавбека заинтересован мадридский Реал.

К слову, в нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

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