Тен Хаг недоволен нападающими МЮ – Вегхорст является временной опцией, а на Марсьяля наставник не может рассчитывать из-за травматичности форварда. Именно поэтому "красные дьяволы" хотят подписать Харри Кейна, информирует Mirror.

У Кейна отпал вариант с одним из топ-клубов

Отмечается, что Манчестер Юнайтед готов сделать Кейна самым дорогим британским футболистом в истории, то есть заплатить более 117 млн евро (столько Манчестер Сити заплатил за Грилиша). Аргументом для подписания Харри является летний трансфер Каземиро – опытный хавбек укрепил центр поля и оправдывает выплаченные за него деньги. Из-за возможной суммы трансфера форвард Тоттенхэма может стать единственным новичком МЮ.

Добавим, что Кейн провел 38 поединков за Тоттенхэм в этом сезоне, в которых отметился 22 голами и 4 результативными передачами. На форварда также претендуют Манчестер Сити и Бавария.

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