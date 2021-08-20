Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у трансфері 22-річного француза, повідомляє ESPN. Щоправда, йдеться не про нинішнє літо.

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За інформацією видання, манкуніанці через рік хочуть підписати форварда з великим ім'ям. Кіліан Мбаппе – один з можливих кандидатів. Також у полі зору Ман Юнайтед Ерлінг Холанд, Харрі Кейн та Лаутаро Мартінес.

До слова, у поточному сезоні Мбаппе провів два матчі за ПСЖ, у яких забив один гол та віддав два асисти. Його контракт закінчується 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює француза, якого дуже хоче підписати Реал, у 160 мільйонів євро.

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