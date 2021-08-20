Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в трансфере 22-летнего француза, сообщает ESPN. Правда, речь идет не о нынешнем лете.

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По информации издания, манкунианцы через год хотят подписать форварда с большим именем. Килиан Мбаппе – один из возможных кандидатов. Также в поле зрения Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Лаутаро Мартинес.

К слову, в текущем сезоне Мбаппе провел два матча за ПСЖ, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт заканчивается 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает француза, которого очень хочет подписать Реал, в 160 миллионов евро.

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