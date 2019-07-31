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Манчестер Юнайтед готовий заплатити 50 мільйонів євро за захисника Барселони

14:55 921 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий заплатити 50 мільйонів євро за захисника Барселони
Самюель Умтіті / фото із соцмереж

Захисник Барселони Самюель Умтіті може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері захисника Барселони Самюеля Умтіті, повідомляє Le10Sport.

Байлі через травму вилетів до кінця року

За інформацією видання, манкуніанці можуть заплатити 50 млн євро за перехід 25-річного француза. У минулому сезоні Умтіті провів у складі Барселони лише 14 матчів в Ла Лізі через травми.

На трансфер може вплинути те, що затягуються переговори "червоних дияволів" з Лестером щодо переходу захисника Харрі Магуайра, а також травма захисника МЮ Еріка Байлі.

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