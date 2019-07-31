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Байлі через травму вилетів до кінця року

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Байлі через травму вилетів до кінця року
Ерік Байлі / FOX Sports Asia

Англійський Манчестер Юнайтед на тривалий термін втратив оборонця Еріка Байлі.

Травма не дозволить грати івуарійському центрбеку впродовж 4-5 місяців, повідомляє офіційний сайт МЮ.

Манчестер Юнайтед мінімально переграв Крістіансунн у спарингу

Байлі зазнав ушкодження меніски минулого тижня в спарингу проти Тоттенхема (2:1). Раніше повідомлялося, що він не допоможе Юнайтед на старті сезону й пропустить від шести до 8-ми тижнів. Проте, пізніше лікарі зрозуміли, що знадобиться хірургічне втручання. Процес реабілітації захисника затягнеться до середини зими.

У сезоні 2018/19 через різні ушкодження Ерік Байлі провів лише 18 матчів у всіх турнірах. Новий сезон у Прем'єр-лізі стартує через 2 тижні – Юнайтед у 1-му турі зіграє проти Челсі на Олд Траффорд.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ерік Байлі Ерік Байлі
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