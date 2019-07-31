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Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за защитника Барселоны

14:55 63 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за защитника Барселоны
Самюэль Умтити / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Самюэль Умтити может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере защитника Барселоны Самюэля Умтити, сообщает Le10Sport.

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По информации издания, манкунианцы могут заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза. В прошлом сезоне Умтити провел в составе Барселоны лишь 14 матчей в Ла Лиге из-за травм.

На трансфер может повлиять то, что затягиваются переговоры "красных дьяволов" с Лестером о переходе защитника Харри Магуайра, а также травма защитника МЮ Эрика Байли.

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