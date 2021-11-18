Манчестер Юнайтед готовий повернути Тріпп'єра в АПЛ
12:37 - Читать на русском
Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр є головною метою Манчестер Юнайтед задля підсилення позиції правого оборонця.
Тріпп'єр налаштований покинути Атлетіко, аби повернутись в чемпіонат Англії, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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Манчестер Юнайтед готовий прихистити захисника та вже веде переговори з агентом гравця. Раніше Кірана пов'язували з інтересом з боку Ньюкасла.
До слова, Тріпп'єр провів 15 матчів у складі Атлетіко у поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався.
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