Тріпп'єр налаштований покинути Атлетіко, аби повернутись в чемпіонат Англії, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Манчестер Юнайтед готовий прихистити захисника та вже веде переговори з агентом гравця. Раніше Кірана пов'язували з інтересом з боку Ньюкасла.

До слова, Тріпп'єр провів 15 матчів у складі Атлетіко у поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався.

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