Керівництво "червоних дияволів" зацікавлене у призначенні 49-річного фахівця у випадку відставки Уле Гуннара Сульшера. Та сам Зідан не планує працевлаштовуватись в АПЛ, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

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Француз особисто повідомив босам МЮ, що ще не почувається готовим до такого виклику і прагне відпочити до літа. Останнім і поки єдиним місцем роботи Зінедіна був мадридський Реал, який він покинув цього літа.

Чутки про відставку Уле Гуннара Сульшера вже тривалий час гуляють пресою. Його підопічні не демонструють стабільних позитивних результатів, чого прагнуть і вболівальники, і керівництво.

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