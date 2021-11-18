Манчестер Юнайтед готов вернуть Триппьера в АПЛ
12:40 - Читати українською
Защитник Атлетико Киран Триппьер является главной целью Манчестер Юнайтед для усиления позиции правого защитника.
Трипьер настроен покинуть Атлетико, чтобы вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
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Манчестер Юнайтед готов приютить защитника и уже ведет переговоры с агентом игрока. Ранее Кирана связывали с интересом со стороны Ньюкасла.
К слову, Триппьер провел 15 матчей в составе Атлетико в текущем сезоне, однако результативными действиями не отмечался.
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