Гіггз назвав два пріоритетних трансфери для Манчестер Юнайтед

"Я думаю, що Гріліш звик до АПЛ, і йому не потрібно багато часу, аби адаптуватись до нової команди. Крім того, добре, що в цьому році він забив десять голів.

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Санчо – швидкий, прямолінійний, але також розумний гравець. Що мені подобається в ньому, так це те, що коли він потрапляє в ці зони перед штрафним з м'ячем, він не панікує. Багато швидких гравців іноді так роблять, але він вибирає правильний пас.

Він той, хто може контратакувати, якщо ми збираємося грати в такому стилі, але також, якщо команда збирається контролювати – він може допомогти. Це два трансфери, які можуть бути доступні, і якщо ми зможемо їх отримати, я б пішов і взяв їх", – наводить слова Гіггза Goal.

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