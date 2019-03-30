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Манчестер Юнайтед буде змушений продати Погба через витрати Моурінью, – Marca

17:56 390 Читать на русском
Манчестер Юнайтед буде змушений продати Погба через витрати Моурінью, – Marca
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може вимушено покинути Олд Траффорд та перейти в мадридський Реал або Ювентус.

Манчестер Юнайтед переживає фінансові труднощі через трансфери екс-наставника Жозе Моурінью на 500 млн фунтів, повідомляє Marca.

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Ця ситуація може змусити клуб продати свого півзахисника Поля Погба, яким активно цікавляться мадридський Реал та Ювентус.

Іспанське видання зазначає, що на "червоних дияволів" також тисне зарплата француза у 14 млн євро. З хавбеком особисто хотів би попрацювати Зінедін Зідан.

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