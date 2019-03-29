Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб

Це була б найдорожча команда в історії футболу, але навіть ПСЖ, Реал або Барселона не змогли б собі дозволити такий космічний склад.

Лукас Ернандес, перейшовши у Баварію, приєднався до зіркового дрім-тім з гравців, які підривали трансферний ринок у останні роки. Вони – одинадцять найдорожчих футболістів в історії на кожній позиції з загальною вартістю більше 1 мільярда євро (1.159 ). Тут не знайшлось місця Лео Мессі, який дістався Барселоні за безцінь, зате присутні аж чотири французи. По два представники у символічну збірну світу делегували Бразилія та Нідерланди, ще по одному – Іспанія, Португалія та Колумбія.

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Голкіпер

Рекордний трансфер воротаря був оформлений акурат перед стартом сезону 2018/19, коли лондонський Челсі шукав екстренну заміну Тібо Куртуа. В останній день літнього трансферного вікна "пенсіонери" повністю виплатили Атлетіку суму відступних за Кепу Аррісабалагу – 80 млн євро. Таким чином 24-річний "портеро" обійшов Аліссона, який дістався Ліверпулю за 62,5 млн євро.

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Захисники

Звання найдорожчого захисника усіх часів поки що належить центрбеку Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджилу ван Дейку. Взимку 2018-го "червоні" перерахували на банківський рахунок Саутгемптона 85 млн євро. На другому місці опинився вже згаданий Лукас Ернандес, який обійшовся Баварії у 80 млн євро. Молодість, універсалізм та фантастичні перспективи змусили Баварію активувати клаусулу в контракті 22-річного француза з мадридським Атлетіко.

Третім найдорожчим оборонцем в історії є Емерік Ляпорт. Пеп Гвардіола стежив за французом декілька років та зрештою вмовив босів Ман Сіті задовольнити фінансові апетити Атлетіка – 65 млн євро. Нещодавно 24-річний футболіст продовжив контракт з англійським клубом.

LOS DEFENSAS MÁS CAROS DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL , LUCAS HERNÁNDEZ 2º:

1. VAN DIJK (85M€)

2. LUCAS HERNÁNDEZ 80 M€

3. LAPORTE 65M€

4. MENDY 57 M€

5. WALKER 56.5 M€

6. STONES 56 M€

7. DAVID LUIZ 49,5 M€

8. RIO FERDINAND 46 M€

9. THURAM 46 M€

10 OTAMENDI 45 M€ pic.twitter.com/cis6rJ7ZhV — ️CL️UGHISM️️ (@cloughismo1) 27 березня 2019 р.

Півзахисники

У центральній лінії пальму першості втримує Філіппе Коутінью, який став найдорожчим трансфером в історії Барселони. Трохи більше ніж рік тому каталонський гранд заплатив Ліверпулю за атакувального бразильського хавбека 120 млн євро (ще 40 млн мерсисайдці повинні отримати в якості бонусів). Наразі Філ лише розчаровує та вже з'явились чутки, що він може покинути Камп Ноу найближчого літа.

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Поруч з Коутінью розташувався Поль Погба, який у 2016 році перейшов з Ювентуса у Манчестер Юнайтед за 105 млн євро. Натомість найбільший талант Аякса Френкі де Йонг дістався Барселоні за 86 млн євро, включаючи бонуси, а четвертий серед хавбеків за вартістю, Хамес Родрігес, коштував Реалу після бразильського Мундіалю 75 млн.

Нападники

Атаку мрії формують Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе та Неймар. Бразилець залишається найдорожчим гравцем в історії футболу після переходу з Барселони у ПСЖ за 222 млн євро (2017 рік). Трохи менше Нассер Аль-Хелаїфі виклав Монако за французького вундеркінда – 180 млн євро. На відміну від Неймара, Мбаппе вже встиг завоювати титул чемпіона світу, граючи одну з провідних ролей у команді Дідьє Дешама.

А ось Роналду став справжнім подарунком долі для туринського Ювентуса. Зважаючи на реалії нинішнього ринку, володар п'яти "Золотих м'ячів" дістався італійському гранду за копійки – 105 млн євро. Мабуть, Флорентіно Перес сильно кусав собі лікті, поки португалець оформлював хет-трик у ворота Атлетіко.

Запасні

Усман Дембеле (140), Гарет Бейл (105) та Гонсало Ігуаїн (90) коштували не менше, ніж чимало гравців основного складу, однак на їхніх позиціях виступають дорожчі виконавці. Зінедін Зідан (єдиний зі списку, хто завершив кар'єру) та Анхель Ді Марія, трансферний максимум яких становив 75 млн євро, також змушені задовольнитись роллю резервістів. Крім цього, на "лаві" опинились Бенджамін Менді (58) та Аліссон (62,5).

За матеріалами видання Marca

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