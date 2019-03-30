Зідан: Погба – гравець Манчестер Юнайтед, і це вимагає поваги

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан прокоментував чутки про ймовірний перехід хавбека англійського Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Мені дуже подобається Погба, і це не новина, оскільки я знаю його особисто.

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Це дійсно особливий футболіст. Мало гравців здатні робити те, що він: оборонятися, атакувати, налаштовувати гру. Тим не менше, він не мій гравець, він гравець Манчестер Юнайтед, і ми повинні поважати це. Він завжди казав, що йому подобається мадридський Реал, та особливо Реал, а не Зідан", – цитує керманича "вершкових" Marca.

Раніше повідомлялося, що Зінедін Зідан отримає космічну суму на трансфери, а серед пріоритетних цілей французького фахівця є і Поль Погба. У нинішньому сезоні хавбек провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 11 м'ячів і віддав 9 асистів.