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Манчестер Юнайтед будет вынужден продать Погба из-за расходов Моуринью, – Marca

17:56 88 Читати українською
Манчестер Юнайтед будет вынужден продать Погба из-за расходов Моуринью, – Marca
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может вынуждено покинуть Олд Траффорд и перейти в мадридский Реал или Ювентус.

Манчестер Юнайтед испытывает финансовые трудности из-за трансферов экс-наставника Жозе Моуринью на 500 млн фунтов, сообщает Marca.

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Эта ситуация может заставить клуб продать своего полузащитника Поля Погба, которым активно интересуются мадридский Реал и Ювентус.

Испанское издание отмечает, что на "красных дьяволов" также давит зарплата француза в 14 млн евро. С хавбеком лично хотел бы поработать Зинедин Зидан.

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