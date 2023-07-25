Полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат в сезоне 2023/24 может выступать за Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы активно трудятся над усилением своей команды. Новой целью Манчестер Юнайтед стал полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат.

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Как сообщает журналист Изем Анас, "красные дьяволы" практически завершили трансфер марокканского футболиста. Осталось согласовать всего несколько деталей. Переход Амрабата может обойтись Манчестер Юнайтед около 30 миллионов евро.

Действующее соглашение Софьяна с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. В составе Фиорентины марокканец провел 107 матчей, в которых отличился двумя результативными действиями.

Напомним, что зимой имя Амрабата активно связывали с Барселоной.

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