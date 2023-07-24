Манчестер Юнайтед у виїзних матчах гратиме в темно-зеленій формі з білими вертикальними смугами, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Огида та відторгнення: Арсенал презентував дуже дивну форму – фанати бунтують і не хочуть її навіть за півціни

"Червоні дияволи" презентували новий комплект у ретро-стилі. Це не вперше, коли МЮ отримує форму з зеленим кольором: у минулому сезоні манкуніанці мали третій комплект салатового кольору, а з 1992 по 1994 роки третій комплект складався з двох половин – жовтої та зеленої.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед фінішував у минулому сезоні на третьому місці в АПЛ, а також здобув Кубок Ліги.

Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі, МЮ двічі обіграв Арсенал