У ці години триває нарада керівників клубу, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

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Звільнення Сульшера виглядає цілком реальним, хоча кілька місяців тому він підписав новий контракт до 2024 року. Головним фаворитом на заміну вважається Антоніо Конте. Втім, жодних контактів з італійцем не буде, допоки боси МЮ не ухвалять остаточне рішення щодо нинішнього тренера.

Додамо, що "червоні дияволи" здобули всього очко у останніх 4 турах АПЛ. У неділю підопічні Сульшера на своєму полі були знищені Ліверпулем (0:5).

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