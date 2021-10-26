В эти часы продолжается совещание руководителей клуба, информирует инсайдер Николо Скира.

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Увольнение Сульшера выглядит вполне реальным, хотя несколько месяцев назад он подписал новый контракт до 2024 года. Главным фаворитом на замену считается Антонио Конте. Впрочем, никаких контактов с итальянцем не будет, пока боссы МЮ не примут окончательное решение относительно нынешнего тренера.

Добавим, что "красные дьяволы" одержали всего очко в последних 4 турах АПЛ. В воскресенье подопечные Сульшера на своем поле были уничтожены Ливерпулем (0:5).

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