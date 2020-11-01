Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Манчестер Юнайтед приймав Арсенал у 7 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал.
Суперники провели перший тайм без гострих моментів, впевненіше на полі виглядав Арсенал.
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Після перерви команди були більш активними. Вирішальним став момент на 69-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота господарів. 11-метровий реалізував Обамеянг. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "канонірів".
Після 7-ми турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці, Манчестер Юнайтед – 15-й.
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