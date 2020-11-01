Лікарі діагностували у 83-річного Боббі Чарльтона деменцію (ураження клітин головного мозку), повідомляє BT Sport.

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Нещодавно від цієї недуги пішли з життя дві легенди англійського футболу – Ноббі Стайлз та Джек Чарльтон, останній був рідним братом Боббі. Про нинішній стан колишнього нападника МЮ не повідомляється.

Нагадаємо, Боббі Чарльтон є чемпіоном світу 1966 року, а також володарем Кубка чемпіонів 1968 року у складі Манчестер Юнайтед.

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