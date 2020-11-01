Матч і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Арсенал стартував о 18:30 за Києвом. Після 6-ти турів обидві команди перебували за межами топ-10, хоча "червоні дияволи" мають гру в запасі. Підопічні Артети на момент початку гри випереджали Юнайтед на 2 пункти.

Посеред тижня МЮ та Арсенал зіграли матчі другого туру єврокубків. Манкуніанці у Лізі чемпіонів розтрощили РБ Лейпциг на Олд Траффорд (5:0), а "каноніри" перемогли Дандолк в рамках Ліги Європи.

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Арсенал в рамках АПЛ не перемагав МЮ на Олд Траффорд вже 14 років – востаннє лондонці вивезли з червоної частини Манчестера 3 очки ще у вересні 2006-го. Той матч завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол на останніх хвилинах зустрічі забив Еммануель Адебайор.

Манчестер Юнайтед ще не вигравав вдома у поточному чемпіонаті – поразки від Крістал Пелас та Тоттенхема і нічия з Челсі. От і зараз "червоні дияволи" розпочали не надто активно. Щоправда, і Арсенал не загрожував чужим воротам у перші хвилини. Лише на 14-й Обамеянг трохи не дотягнувся до м'яча після прострілу Бельєріна справа. Манчестер Юнайтед відповів аж на 21-й. Рашфорд класно знайшов Грінвуда у штрафному, той пробив з гострого кута – Лєно ногами парирував.

Поєдинок відверто не тішив моментами. Обидві команди переважно катали м'яч у центрі поля, вибухнувши лише під завісу тайму. Класний шанс змарнував Ляказетт, який не влучив по м'ячу з меж штрафного. Щоправда, варто відзначити Ліндельофа, який своїм дотиком дезорієнтував суперника. І тут же "каноніри" створили ще один супершанс. Вілліан обігрався з Обамеянгом і пробив з лівої. Де Хеа безсило проводжав м'яч поглядом, проте круглий зачепив поперечину і залишив межі поля. До перерви Арсенал мав ще одну нагоду забити. Сака виграв позицію, але його удар головою був трохи неточним. На цьому перший тайм завершився – гості активізувалися хоча б перед перервою, а от команда Сульшера розчарувала.

Схоже, такої ж думки був і наставник манкуніанців. Вже на перших секундах другої половини гри Бруно Фернандеш приклався з дальньої дистанції – кутовий, який не приніс небезпеки. Грінвуд накрутив двох опонентів у штрафному Арсенала та відкотив на Ван-Біссаку. Потужний простріл захисника заблокували – ще один кутовий. Значно активніше заграли "червоні дияволи" по перерві.

Арсенал оговтався після такого штурму і відповів навіть небезпечніше. Рашфорд втратив м'яч у центрі поля, круглого підхопив Ляказетт, який пройшов до штрафного і віддав наліво на Обамеянга. Габонець технічно крутив у дальній кут, але трішки не влучив. Пішла відкрита гра – Шоу зі штрафного навісив на Магуайра, який пробив повз дальню стійку. Дуже близько, але не гол.

Партей потужно перевірив пильність Де Хеа з-за меж штрафного. По центру, але в іспанця виникли певні проблеми, адже удар був дуже сильним. Елнені підхопив м'яч метрів у 20-ти від воріт, проте теж не влучив у площину. Перед цим ефектно у підкаті зіграв Габріел, завадивши пробити Погба буквально в останній момент.

На 68-й хвилині Погба збив Бельєріна у власному штранфому. Майкл Дін призначив пенальті, який дуже впевнено реалізував Обамеянг. Форвард розвів м'яч та Де Хеа по різних кутах. 0:1 – Арсенал повів.

Сульшер кинув у бій ван де Беека та Кавані. Рашфорд потужно приклався з-за меж штрафного, але влучив у Мактоміная. На 85-й хвилині "канонірів" врятувала лише стійка після рикошету від Елнені.

Зрештою, Арсенал втримав переможний результат, вперше за 14 років здолавши МЮ на Олд Траффорд. Підопічні Мікеля Артети набрали 12 очок та піднялися на 8 місце, обійшовши Манчестер Сіті. "Червоні дияволи" вже втретє в сезоні програли вдома, набравши у 4-х поєдинках в рідних стінах лише один бал. Після 6-ти зіграних поєдинків Юнайтед набрав тільки 7 очок та посідає 15 місце.