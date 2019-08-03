Манчестер Юнайтед здолав Мілан по пенальті – фатальна помилка Мальдіні, але Міжнародний кубок чемпіонів виграла Бенфіка

Манчестер Юнайтед втратив шанс стати тріумфатором товариського турніру, однак здолати Мілан по пенальті все ж зумів.

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Мілан – 2:2 (по пен – 5:4)

Голи: Рашфорд, 14, Лінгард, 72 – Сусо, 26, Ліндельоф, 60 (аг)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака (Янг, 65), Ліндельоф, Рохо (Таунзебе, 65), Шоу – Перрейра (Лінгард, 65), Мактомінай, Матіч (Фред, 65) – Мата (Джеймс, 65) – Рашфорд (Гомеш, 82), Марсьяль (Грінвуд, 82).

Мілан: Доннарумма (Рейна, 64) – Калабріа (Конті, 77), Мусаккіо, Романьйолі (Брешіаніні, 77), Родрігес (Стрініч, 77) – Боріні (Габбія, 77), Білья (Круніч, 64), Чалханоглу – Сусо (Бонавентура, 77) – Кастільєхо (Сілва, 64), Пйонтек (Мальдіні, 77).

Перший гол у зустрічі забив Маркус Рашфорд – форвард Манчестер Юнайтед сам створив шедевр. Він отримав м'яч на лівому фланзі, забіг на швидкості у штрафний майданчик і пробив точнісінько під дальню стійку.

Мілан відповів не менш красиво – Сусо у середині тайму класно поклав сферу в кут воріт Давіда Де Хеа з-за меж штрафного майданчика. А на 60-й хвилині "россонері" вийшли вперед, коли навіс Сусо у власні ворота підправив Віктор Ліндельоф.

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Остаточний рахунок незабаром встановив Джессі Лінгард. Гольову атаку організували Люк Шоу та Антоні Марсьяль – француз знайшов партнера на лівому краю штрафного, а сам Лінгард акуратно переграв Пепе Рейну.

У серії післяматчевих пенальті єдиного промаху припустився син легендарного Паоло Мальдіні Даніель – Давід Де Хеа потягнув удар і приніс Юнайтед перемогу.

Втім, виграти Міжнародний кубок чемпіонів Манчестер Юнайтед не зумів. 3 перемоги, але одна по пенальті (за неї дають 2 пункти), тому на виході 8 очок. Бенфіка виграла всі свої поєдинки в основний час, набрала 9 очок і стала найкращою командою товариського турніру.

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