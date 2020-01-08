Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Флетчер назвав головного винуватця фіаско манкуніанців

Легенда МЮ Даррен Флетчер не зміг без болю спостерігати за поєдинком 1/2 фіналу Кубка англійської ліги проти Ман Сіті (1:3).

"Лінделеф виглядав жалюгідно. Він відходить назад, падає і не допомагає Де Хеа.

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Що він робив? Йшов назад пішки, а Юнайтед карали. Якщо ти так обороняєшся проти Ман Сіті, то у тебе немає шансів. Якщо ти робиш помилки в матчах проти них, то отримуєш покарання.

Це Марез, а не Трой Діні або інший сильний форвард. Це слабка гра, але що найдужче мене розлютило, так це його біг підтюпцем після помилки. Просто повертайся до воріт якомога швидше. Він просто йшов назад пішки", – цитує Флетчера Sky Sports.

Нагадаємо, після поразки МЮ матиме шанс реабілітуватись у матчі-відповіді, який відбудеться 29 січня.

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