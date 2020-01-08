Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Флетчер назвал главного виновника фиаско манкунианцев

Легенда МЮ Даррен Флетчер не смог без боли наблюдать за поединком 1/2 финала Кубка английской лиги против Манчестер Сити (1:3).

"Линделёф выглядел жалко. Он отходит назад, падает и не помогает Де Хеа.

Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в Кубке лиги после поражения от Сити в дерби

Что он делал? Шел обратно пешком, а Юнайтед наказывали. Если ты так обороняешся против Ман Сити, то у тебя нет шансов. Если ты делаешь ошибки в матчах против них, то получаешь наказание.

Это Марез, а не Трой Дини или другой сильный нападающий. Это слабая игра, но больше всего меня разозлило, так это его бег трусцой после ошибки. Просто возвращайся к воротам как можно скорее. Он просто шел назад пешком", – цитирует Флетчера Sky Sports.

Напомним, после поражения МЮ будет иметь шанс реабилитироваться в ответном матче, который состоится 29 января.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: неготовность "дьяволов" к топ-матчам, Менди снова не впечатляет, а Марез – MVP дерби