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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Флетчер назвал главного виновника фиаско манкунианцев

8 января 13:48 398 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Флетчер назвал главного виновника фиаско манкунианцев
Виктор Линделёф и Фред / Фото Aftonbladet

Легенда МЮ Даррен Флетчер не смог без боли наблюдать за поединком 1/2 финала Кубка английской лиги против Манчестер Сити (1:3).

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

"Линделёф выглядел жалко. Он отходит назад, падает и не помогает Де Хеа.

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Что он делал? Шел обратно пешком, а Юнайтед наказывали. Если ты так обороняешся против Ман Сити, то у тебя нет шансов. Если ты делаешь ошибки в матчах против них, то получаешь наказание.

Это Марез, а не Трой Дини или другой сильный нападающий. Это слабая игра, но больше всего меня разозлило, так это его бег трусцой после ошибки. Просто возвращайся к воротам как можно скорее. Он просто шел назад пешком", – цитирует Флетчера Sky Sports.

Напомним, после поражения МЮ будет иметь шанс реабилитироваться в ответном матче, который состоится 29 января.

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