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Сульшер вірить у камбек Манчестер Юнайтед в Кубку ліги після поразки від Сіті в дербі

09:57 273 Читать на русском
Сульшер вірить у камбек Манчестер Юнайтед в Кубку ліги після поразки від Сіті в дербі
Уле Гуннар Сульшер / ФК МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер проаналізував поразку від Ман Сіті у першому півфіналі Кубка англійської ліги.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Сілва 17’
Ріяд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Сілва
33’ Ріяд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Нагадаємо, МЮ поступився Ман Сіті в першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги, проте завдяки голу Рашфорда "червоні дияволи" ще зберігають певні шанси на вихід у фінал.

"З моменту першого гола суперника і особливо після другого м'яча нам було важко справлятися з ними. У другому таймі була хороша реакція з нашого боку, але до перерви, поки вони не забили, гра йшла туди-сюди. У нас не вийшло в достатній мірі опанувати систему суперника, хоча ми розуміли, що вони можуть грати таким чином. Ман Сіті грав так в минулому сезоні і переміг Челсі з рахунком 5:0.

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У моменті з першим голом ми нічого не могли вдіяти, другий – це звичайна неакуратність, а що стосується третього – ми просто не оговталися. Манчестер Юнайтед колись уже був у схожій ситуації, коли поступався після домашнього матчу, але перевертав ситуацію у другому. ПСЖ – найсвіжіший приклад. Ми повинні вірити, що можемо показати належну гру", – цитує Сульшера Sky Sports.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед пройде 29 січня на Етіхаді. Переможець зіграє у фіналі з тріумфатором пари Лестер – Астон Вілла.

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