Сульшер вірить у камбек Манчестер Юнайтед в Кубку ліги після поразки від Сіті в дербі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер проаналізував поразку від Ман Сіті у першому півфіналі Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, МЮ поступився Ман Сіті в першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги, проте завдяки голу Рашфорда "червоні дияволи" ще зберігають певні шанси на вихід у фінал.

"З моменту першого гола суперника і особливо після другого м'яча нам було важко справлятися з ними. У другому таймі була хороша реакція з нашого боку, але до перерви, поки вони не забили, гра йшла туди-сюди. У нас не вийшло в достатній мірі опанувати систему суперника, хоча ми розуміли, що вони можуть грати таким чином. Ман Сіті грав так в минулому сезоні і переміг Челсі з рахунком 5:0.

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У моменті з першим голом ми нічого не могли вдіяти, другий – це звичайна неакуратність, а що стосується третього – ми просто не оговталися. Манчестер Юнайтед колись уже був у схожій ситуації, коли поступався після домашнього матчу, але перевертав ситуацію у другому. ПСЖ – найсвіжіший приклад. Ми повинні вірити, що можемо показати належну гру", – цитує Сульшера Sky Sports.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед пройде 29 січня на Етіхаді. Переможець зіграє у фіналі з тріумфатором пари Лестер – Астон Вілла.

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