Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ
21:55 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед в рамках 3-го туру чемпіонату Англії приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 3-го туру АПЛ 2022/23 між між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем пройде на стадіоні "Олд Траффорд" і розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports".
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Манкуніанці підходять до гри із двома поразками за спиною в статусі 19-ї команди чемпіонату, а мерсисайдці мають в активі всього 2 очки й перебуває на 15-й позиції.
Стартові склади
Манчестер Юнайтед:
Ліверпуль:
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