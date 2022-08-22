Манчестер Юнайтед в рамках 3-го тура чемпионата Англии принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура АПЛ 2022/23 между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем пройдет на стадионе "Олд Траффорд" и начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на "Setanta Sports".

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Манкунианцы подходят к игре с двумя поражениями за спиной в статусе 19-й команды чемпионата, а мерсисайдцы имеют в активе всего 2 очка и находится на 15-й позиции.

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед:

Ливерпуль: