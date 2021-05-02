Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: розлючені фанати прорвалися на Олд Траффорд за кілька годин до матчу
Тисячі фанатів Манчестер Юнайтед влаштували протест проти власників клубу. Матч проти Ліверпуля опинився під загрозою.
Найвідданіші прихильники манкуніанців вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення власниками клубу – сім'єю Глейзерів. Причиною стало рішення бізнесменів приєднатися до проекту Європейської Суперліги.
Арсенал в епіцентрі пекельного протесту – тисячі фанатів влаштували мітинг біля домашнього стадіону
Фанати влаштовують масові акції, які з кожним днем стають все масштабнішими. Напередодні вони блокували вхід в готель команди, а тепер влаштували пікет Олд Траффорт. Спочатку протестувальники були поблизу стадіону, але згодом їм вдалося прорватися всередину арени.
Все це відбувається за декілька годин до центрального матчу 34-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль. Початок гри був запланований на 18:30.
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