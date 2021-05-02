Тисячі фанатів Манчестер Юнайтед влаштували протест проти власників клубу. Матч проти Ліверпуля опинився під загрозою.

Найвідданіші прихильники манкуніанців вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення власниками клубу – сім'єю Глейзерів. Причиною стало рішення бізнесменів приєднатися до проекту Європейської Суперліги.

Арсенал в епіцентрі пекельного протесту – тисячі фанатів влаштували мітинг біля домашнього стадіону

Фанати влаштовують масові акції, які з кожним днем стають все масштабнішими. Напередодні вони блокували вхід в готель команди, а тепер влаштували пікет Олд Траффорт. Спочатку протестувальники були поблизу стадіону, але згодом їм вдалося прорватися всередину арени.

Все це відбувається за декілька годин до центрального матчу 34-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль. Початок гри був запланований на 18:30.

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BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



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