Сьогодні, 23 квітня, тисячі уболівальників Арсенала зібралися поблизу Емірейтс і вимагають власника клубу Стена Кронке піти. Фанати не пробачили бізнесмену участі в проекті Європейської Суперліги.

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Додамо, що 73-річний американський мільярдер увійшов до ради директорів Арсенала у 2008 році, а три роки по тому став мажоритарним власником акцій клубу – Кронке належать 97,13%, інші 2,87% акцій перебувають у вільному обігу.

Нагадаємо, проект Суперліги проіснував близько двох діб. Після шквалу критики більшість клубів покинули організацію. Арсенал був одним із перших, хто визнав поспішність рішення.

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