Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: разъяренные фанаты прорвались на Олд Траффорд за несколько часов до матча
Тысячи фанатов Манчестер Юнайтед устроили протест против владельцев клуба. Матч против Ливерпуля оказался под угрозой.
Самые преданные сторонники манкунианцев уже вторую неделю выражают свое недовольство владельцами клуба – семьей Глейзеров. Причиной стало решение бизнесменов присоединиться к проекту Европейской Суперлиги.
Арсенал в эпицентре адского протеста – тысячи фанатов устроили митинг у домашнего стадиона
Фанаты устраивают массовые акции, которые с каждым днем становятся все более масштабными. Накануне болельщики блокировали вход в отель команды, а теперь устроили пикет Олд Траффорт. Сначала протестующие были возле стадиона, но впоследствии им удалось прорваться внутрь арены.
Все это происходит за несколько часов до центрального матча 34-го тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль. Начало игры было запланировано на 18:30.
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