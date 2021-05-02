Тысячи фанатов Манчестер Юнайтед устроили протест против владельцев клуба. Матч против Ливерпуля оказался под угрозой.

Самые преданные сторонники манкунианцев уже вторую неделю выражают свое недовольство владельцами клуба – семьей Глейзеров. Причиной стало решение бизнесменов присоединиться к проекту Европейской Суперлиги.

Арсенал в эпицентре адского протеста – тысячи фанатов устроили митинг у домашнего стадиона

Фанаты устраивают массовые акции, которые с каждым днем ​​становятся все более масштабными. Накануне болельщики блокировали вход в отель команды, а теперь устроили пикет Олд Траффорт. Сначала протестующие были возле стадиона, но впоследствии им удалось прорваться внутрь арены.

Все это происходит за несколько часов до центрального матча 34-го тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль. Начало игры было запланировано на 18:30.

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BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



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