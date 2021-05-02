Поєдинок 34-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем опинився у зоні ризику через акцію вболівальників.

Манчестер Юнайтед не зміг виїхати вчасно з готелю Лоурі, оскільки вболівальники заблокували вихід з приміщення, повідомляє Daily Mail.

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Десятки правоохоронців намагались вгамувати натовп та дозволити гравцям та тренерському штабу Манчестер Юнайтед потрапити до клубного автобусу. Додамо, що початок зустрічі запланований на 18:30.

Зазначимо, що фанати "червоних дияволів" влаштували протестну акцію проти власника клубу – родини Глейзерів.

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