Поєдинок 34-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль перенесли на 13 травня. Початок – о 22:15 за Києвом, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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Зустріч була запланована на 2 травня, але через фанів МЮ, які пробрались на Олд Траффорд за кілька годин до поєдинку, гра так і не відбулась. Нагадаємо, вболівальники "червоних дияволів" таким чином демонстрували свій протест проти власників клубу – сім'ї Глейзерів.

Після 33-х турів АПЛ Юнайтед розташувався на другій сходинці, Ліверпуль – 7-й.

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