Уже на следующей неделе на Олд Траффорд состоится принципиальное дерби.

Поединок 34-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль перенесли на 13 мая. Начало – в 22:15 по Киеву, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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Встреча была запланирована на 2 мая, но из-за фанов МЮ, которые пробрались на Олд Траффорд за несколько часов до поединка, игра так и не состоялась. Напомним, болельщики "красных дьяволов" таким образом демонстрировали свой протест против владельцев клуба – семьи Глейзеров.

После 33-х туров АПЛ Юнайтед расположился на второй строчке, Ливерпуль – 7-й.

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