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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Тайсон Ф'юрі, кривдник Кличка, відвідав матч та вболівав за "червоних дияволів"

11:13 191 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Тайсон Ф'юрі, кривдник Кличка, відвідав матч та вболівав за "червоних дияволів"
Тайсон Ф'юрі / Фото: соцмережі

Англійський боксер Тайсон Ф'юрі, відомий перемогою над Володимиром Кличком, вболівав за Манчестер Юнайтед на трибунах Олд Траффорд.

Учора в матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед розписав феєричну нічию з лондонським Арсеналом.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

На трибунах Олд Траффорд був відомий англійський боксер Тайсон Ф'юрі, який вболіває за "червоних дияволів". Українцям він відомий перемогою над Володимиром Кличком.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі проводив бій за пояс WBC з Деонтеєм Уайлдером. Поєдинок закінчився внічию.

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Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Арсенал
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