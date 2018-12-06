Манчестер Юнайтед – Арсенал: Тайсон Ф'юрі, кривдник Кличка, відвідав матч та вболівав за "червоних дияволів"

Англійський боксер Тайсон Ф'юрі, відомий перемогою над Володимиром Кличком, вболівав за Манчестер Юнайтед на трибунах Олд Траффорд.

Учора в матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед розписав феєричну нічию з лондонським Арсеналом.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

На трибунах Олд Траффорд був відомий англійський боксер Тайсон Ф'юрі, який вболіває за "червоних дияволів". Українцям він відомий перемогою над Володимиром Кличком.

Tyson Fury in the stands to watch Man United against Arsenal at Old Trafford as he searches for venue for Deontay Wilder rematch https://t.co/5csyn9gRIn pic.twitter.com/LP2PlHibyW — MailOnline Sport (@MailSport) 6 грудня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі проводив бій за пояс WBC з Деонтеєм Уайлдером. Поєдинок закінчився внічию.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: втрачена перемога "канонірів", божевільний геній Емері та провалений екзамен Моурінью