Манчестер Сіті визначився з черговим суперником у рамках підготовки до нового сезону.

"Містяни" на своєму офіційному сайті оголосили про товариський поєдинок з французьким Труа, який відбудеться 31 липня.

Труа офіційно підтвердив перехід Кухаревича, який вже приєднався до новачка Ліги 1

Цікаво, що у матчі можуть зустрітись двоє українців – Олександр Зінченко за Манчестер Сіті, а Микола Кухаревич – за Труа відповідно. Додамо, що нападник офіційно приєднався до французького клубу, підписавши контракт до 2026 року.

Відзначимо, що обидва клуби належать до холдингу City Football Group, до якого також входять Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Мумбаї Сіті, Йокогама, Монтевідео Сіті Торке, Жирона, Сичуань Цзюню та Ломмел.

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