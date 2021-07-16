Труа офіційно підтвердив перехід Кухаревича, який вже приєднався до новачка Ліги 1
16 липня 22:48 - Читать на русском
Нападник Микола Кухаревич був презентований у статусі гравця французького Труа.
Труа на своєму офіційному сайті оголосив про прибуття Миколи Кухаревича до розташування клубу.
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Повідомляється, що українець підписав контракт до червня 2026 року. Кухаревич міг приєднатись до Труа раніше, але заліковував травму. У минулому сезоні УПЛ Микола провів за львівський Рух 18 матчів, в яких відзначився двома голами.
Зазначимо, що Труа тріумфував у Лізі 2 та проведе наступний сезон у еліті французького футболу.
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