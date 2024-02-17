"Це була хороша гра. Другий тайм був набагато кращим, ніж перший. У першій половині ми були не в правильному ритмі, а в другому ми додали, і це був дійсно хороший виступ, але не змогли перемогти. Манчестер Сіті грав добре і мав багато моментів. Ми мали досягнути мети і були близькі до цього, але що є, те є. Щоб грати проти команди такого рівня, потрібно грати 94 хвилини. Сьогодні цього не сталося.

Розтрачені моменти Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Челсі – 1:1

Я завжди налаштований позитивно, але після того, як ми створили таку кількість моментів після пропущеного гола, команда зробила все, що могла, і цього достатньо. Ми продовжимо у вівторок. Ніхто більше не гратиме (в АПЛ – прим.), тому що ми були в Саудівській Аравії, щоб виграти там клубний чемпіонат світу, намагаємося відновитися і зіграти хорошу гру.

Я грав 11 років і забив 11 голів, тому не можу дати Холанду багато порад. Наступного разу він заб'є. У першому таймі ми зіграли не дуже добре, і це те, що ми повинні покращити", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті розійшовся миром з Челсі (1:1). Ерлінг Холанд, попри те, що завдав 9 ударів по воротах лондонців, так і не зміг забити.

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