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Манчестер Сіті знайшов заміну Сане в Іспанії

11:10 2412 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Сане в Іспанії
Лерой Сане / Фото з відкритих джерел

Німецький півзахисник англійського клубу Лерой Сане може найближчим часом покинути Туманний Альбіон.

"Містяни" готові продати свого півзахисника Лероя Сане Баварії. Мюнхенський клуб ще влітку намагався заволодіти німцем, однак цьому переходу завадила травма. Баварці планують вже в січні знову вступити у переговори щодо гравця, повідомляє Sky Sports.

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Натомість, у Манчестері вже визначились із заміною Сане. Проблемну позицію мав би закрити гравець Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль – з 22-річним футболістом вже були проведені попередні переговори. Сіті не планує вступати у довгі торги з королівським клубом, а готовий активувати клаусулу баска і викупити його за заявлені 75 млн євро.

Нагадаємо, Сане перейшов в Манчестер Сіті влітку 2016 року з Шальке за суму в 50,5 млн євро. Оярсабаль є вихованцем футбольного клубу Ейбар – у структуру Реал Сосьєдада він перейшов у 2011 році.

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Теги
Англія Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Мікель Оярсабаль Мікель Оярсабаль
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