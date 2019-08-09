Гвардіола – про травму Сане: Зазвичай відновлення після таких пошкоджень триває 6-7 місяців

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився інформацією щодо травми Лероя Сане.

"Травма Сане – жахлива новина. Я не знаю, скільки він пропустить. Зазвичай подібні травми – це шість-сім місяців відновлення", – поділився Гвардіола в коментарі BBC.

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Зазначимо, цього літа Сане активно сватали у мюнхенську Баварію, але тепер цей трансфер під величезним питанням.

Нагадаємо, що Сане перейшов в Манчестер Сіті влітку 2016 року з Шальке за суму в 50,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні німець взяв участь в 47 матчах, відзначившись 16 забитими м'ячами і 18 результативними передачами.

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